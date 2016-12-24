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Коноплянка откроет собственный бренд

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Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в Instagram продемонстрировал своим поклонникам видеоролик с собственным логотипом "KONO". Украинец пока не раскрыл все подробности и пообещал это сделать в следующем видео.

"Каждая игра - особенная, каждый болельщик - бесценен", - говорится в ролике Коноплянки.

Видео опубликовано 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official) Дек 23 2016 в 1:29 PST

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shu111

Я так понимаю, трейдмарк "ПЛЯНКА" остется свободным?

20:29

wasp00000

Будет выращивать коноплю под брендом "КОНОПЛЯнка"!!!

20:10

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