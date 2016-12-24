Коноплянка откроет собственный бренд

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в Instagram продемонстрировал своим поклонникам видеоролик с собственным логотипом "KONO". Украинец пока не раскрыл все подробности и пообещал это сделать в следующем видео.

"Каждая игра - особенная, каждый болельщик - бесценен", - говорится в ролике Коноплянки.