Коноплянка откроет собственный бренд

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в Instagram продемонстрировал своим поклонникам видеоролик с собственным логотипом "KONO". Украинец пока не раскрыл все подробности и пообещал это сделать в следующем видео.
"Каждая игра - особенная, каждый болельщик - бесценен", - говорится в ролике Коноплянки.
Видео опубликовано 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official) Дек 23 2016 в 1:29 PST
shu111
Я так понимаю, трейдмарк "ПЛЯНКА" остется свободным?
20:29
wasp00000
Будет выращивать коноплю под брендом "КОНОПЛЯнка"!!!
20:10