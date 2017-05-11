Коноплянка останется в "Шальке", Хюнтелар и Бадштубер покинут команду

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель подчеркнул, что полузащитник Евгений Коноплянка в следующем сезоне продолжит выступать за клуб. Хавбек был арендован "кобальтовыми" у "Севильи" осенью 2016 года.

За это время украинец провел за "горняков" 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

- Аого, Ритер, Хюнтелар, Велленройтер и Бадштубер покинут клуб по окончании сезона, - приводит пресс-служба "Шальке" слова Хайделя. - Мы не будем подписывать новый договор аренды с Бадштубером. Тренер уже общался с ним по этому поводу.

Коноплянка остается в команде, поэтому будущий матч не станет для него прощальным. Также мы ведем переговоры с "Челси" о новом контракте с Баба.

Если говорить о Хюнтеларе, то мы планируем должным образом устроить прощание с ним. Все это время он потрясающе играл за "Шальке".