Коноплянка может покинуть "Шальке" из-за посещения ночного клуба

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Bild. Он и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

После матча группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" (1:3) Коноплянка, а также Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александер Нюбель отправились в ночной клуб. Футболисты пробыли там до утра, а вместе с ними гуляли и некоторые сотрудники команды.

В следующей игре на поле из нарушителей режима появился только Настасич.

Коноплянка перешел в "Шальке" в 2016 году из "Севильи". В текущем сезоне на его счету 14 матчей и 1 голевая передача во всех турнирах.