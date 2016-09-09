Коноплянка дебютирует в "Шальке" в игре против "Баварии"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка, арендованный у "Севильи", выйдет в стартовом составе на матч 2-го тура чемпионата Германии против "Баварии". Напомним, что клуб из Гельзенкирхена является соперником "Краснодара" по группе в Лиге Европы, а мюнхенцы находится в одном квартете Лиги чемпионов с "Ростовом".

Стартовый состав "Шальке": Ферманн – Хеведес, Налду, Настасич, Баба – Бенталеб, Стамбули, Горецка – Шупо-Мотинг, Хюнтелар, Коноплянка.

Стартовый состав "Баварии": Нойер – Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба – Т. Алькантара, Х. Алонсо, Санчеш – Мюллер, Левандовски, Рибери.

Трансляция матча "Шальке" - "Бавария"