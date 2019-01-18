Коноплянка будет зарабатывать в "Бешикташе" по 3,2 миллиона евро в год

Украинский полузащитник "Шальке-04" Евгений Коноплянка, который в настоящий момент близок к переходу в "Бешикташ", будет зарабатывать в турецком клубе по 3,2 миллиона евро в год, сообщает Fotomac.

Зарплата Коноплянки в "Шальке" равняется 4 миллионам евро за сезон. Отмечается, что "Бешикташ" должен сегодня объявить о переходе игрока. Вероятнее всего, черно-белые возьмут Коноплянку в аренду с возможностью выкупа.

Ранее стало известно, что 29-летний футболист с несколькими партнерами по команде был замечен в ночном клубе после поражения в домашнем матче Лиги чемпионов с "Порту" (1:3), что привело к конфликту с главным тренером Доменико Тедеско. В текущем сезоне Коноплянка сыграл в 14 матчах, в которых отдал две результативные передачи.