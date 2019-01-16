Коноплянка близок к переходу в "Бешикташ"

Украинский полузащитник "Шальке-04" Евгений Коноплянка в ближайшее время может подписать контракт с "Бешикташем", сообщает издание Ajanspor со ссылкой на агента Аладдина Гювена Мемиса.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист в компании с еще несколькими игроками немецкого клуба отправился в ночной клуб после поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов от "Порту" со счетом 1:3, из-за чего был выставлен на трансфер. На этой почве у Коноплянки возник конфликт с главным тренером команды Доменико Тедеской.

- Коноплянка – один из важнейших украинских футболистов за последнее время. За него боролись "Фенербахче" и "Бешикташ", - приводит слова Гювена Мемиса Ajanspor. - Коноплянка точно покинет "Шальке", он уже договорился с "Бешикташем". Продолжаются переговоры между клубами.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл в 14 матчах за команду из Рура, в которых отдал две голевые передачи.