Коман выбыл на длительный срок из-за травмы

У вингера "Баварии" Кингсли Комана диагностирован разрыв синдесмоза, сообщает официальный сайт клуба. Он выбыл на длительный срок.

Сообщается, что футболист перенесет операцию и пропустит несколько недель. Француз получил травму в концовке первого тайма игры первого тура бундеслиги с "Хоффенхаймом" (3:1).Более точный срок восстановления станет известен позднее.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел три матча за "Баварию" и забил один мяч при одной голевой передаче.