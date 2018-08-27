Коман вернется в строй в ноябре, "Бавария" подождет

"Бавария" не будет покупать игрока на место травмированного полузащитника Кингсли Коман, информирует Sportbild. Француз в воскресенье успешно перенес операцию на лодыжке. 22-летний хавбек получил разрыв синдесмоза в матче 1-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (3:1).

– Нам не нужен игрок на 3 месяца, мы не будет ничего делать, – заявил президент президента "Баварии" Ули Хенесс.

Согласно последним данным, Коману потребуется около трех месяцев на восстановление. Таким образом, футболист должен вернуться в строй в ноябре.