Коман провел короткую беговую программу на песке

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман продолжает восстановление после травмы левого голеностопа, информирует пресс-служба клуба.

22-летний француз во вторник, 6 ноября, впервые за долгое время отработал за пределами тренировочного центра, проведя короткую беговую программу на песке. В течение последних недель футболист интенсивно работал над своим возвращением в строй.

Под присмотром тренера по реабилитации Томаса Вильхельми Коман работал по насыщенной программе, включающей силовую тренировку, тренировку выносливости и координации, а также специальные укрепляющие упражнения. В среду Коман сделает следующий шаг и приступит к беговой тренировке на газоне.

Напомним, что игрок получил травму в матче 1-го тура бундеслиги против "Хоффенхайма". Таким образом, в нынешнем сезоне Коман принял участие только в одном матче чемпионата Германии.

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