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19:59 | Футбол — Германия

Коман оштрафован на 5 тысяч евро по делу о домашнем насилии


Вингер "Баварии"Кингсли Коман​ признал свою вину в домашнем насилии. Как сообщает AS, по итогам судебного заседания 21-летний француз был оштрафован на 5 тысяч евро. 

Напомним, в начале лета этого года игрок был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии и был допрошен. По информации СМИ, причиной ссор с девушкой стало то, что она пыталась воспользоваться его аккаунтом в Инстаграме, чтобы разместить там рекламный пост.

Коман побил свою девушку за попытку воспользоваться его аккаунтом в Инстаграме //
Полиция задержала Кингсли Комана по обвинению в домашнем насилии

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