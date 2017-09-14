Коман оштрафован на 5 тысяч евро по делу о домашнем насилии

Вингер "Баварии" Кингсли Коман признал свою вину в домашнем насилии. Как сообщает AS, по итогам судебного заседания 21-летний француз был оштрафован на 5 тысяч евро.
Напомним, в начале лета этого года игрок был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии и был допрошен. По информации СМИ, причиной ссор с девушкой стало то, что она пыталась воспользоваться его аккаунтом в Инстаграме, чтобы разместить там рекламный пост.
Коман побил свою девушку за попытку воспользоваться его аккаунтом в Инстаграме //
Полиция задержала Кингсли Комана по обвинению в домашнем насилии
Kingsley Coman condamné par la justice à 5000 euros d'amende pour violence conjugale https://t.co/eHVRKAQedf pic.twitter.com/uTcFyHDpKc– 20 Minutes (@20Minutes) 14 сентября 2017 г.