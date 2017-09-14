Коман оштрафован на 5 тысяч евро по делу о домашнем насилии

Вингер "Баварии"​ Кингсли Коман​ признал свою вину в домашнем насилии. Как сообщает AS, по итогам судебного заседания 21-летний француз был оштрафован на 5 тысяч евро.

Напомним, в начале лета этого года игрок был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии и был допрошен. По информации СМИ, причиной ссор с девушкой стало то, что она пыталась воспользоваться его аккаунтом в Инстаграме, чтобы разместить там рекламный пост.

Коман побил свою девушку за попытку воспользоваться его аккаунтом в Инстаграме //

Полиция задержала Кингсли Комана по обвинению в домашнем насилии