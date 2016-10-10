13:29 | ФУТБОЛ — Германия

Коман может перейти в "Манчестер Сити"

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Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, права на которого принадлежат "Ювентусу", может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Leggo.it, бывший тренер мюнхенцев Хосеп Гвардьола, который сейчас тренирует "Манчестер Сити", вновь хотел бы поработать с 20-летним французом. Ранее в СМИ появилась информация, что "Бавария" не намерена выкупать у туринцев права на футболиста, который в прошлом году был арендован на 2 сезона.

При новом тренере Карло Анчелотти французский футболист провел на поле всего 215 минут в 5 матчах за "Баварию" и результативными действиями не отметился.

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