13:06 | ФУТБОЛ — Германия

Коман хочет остаться в "Баварии"

0
0
0
0

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман надеется, что "Бавария" останется верна своему слову и активирует опцию по выкупу прав на игрока у "Ювентуса", сообщает L'Equipe. Мюнхенский клуб по двухлетнему арендному договору с туринским коллективом имеет право выкупить трансфер 20-летнего француза за 21 миллионов евро. Футболист, забивший 2 гола в 18 матчах этого сезона, хочет продолжить карьеру в "Баварии".

Однако "Манчестер Сити" хочет заполучить Комана. Английский клуб готов заплатить 50 миллионов евро за игрока.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...