Коман хочет остаться в "Баварии"

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман надеется, что "Бавария" останется верна своему слову и активирует опцию по выкупу прав на игрока у "Ювентуса", сообщает L'Equipe. Мюнхенский клуб по двухлетнему арендному договору с туринским коллективом имеет право выкупить трансфер 20-летнего француза за 21 миллионов евро. Футболист, забивший 2 гола в 18 матчах этого сезона, хочет продолжить карьеру в "Баварии".

Однако "Манчестер Сити" хочет заполучить Комана. Английский клуб готов заплатить 50 миллионов евро за игрока.