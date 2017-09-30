Клуб из Германии начал сотрудничество с актрисой фильмов для взрослых

Клуб "Обервюрцбах" будет сотрудничать с порнозвездой Леной Нитро. Как сообщает Bild, на футболках клуба появился бред в виде имени актрисы фильмов для взрослых. Отметим, что команда выступает в шестом дивизионе чемпионата Германии.

– Мы хотели сделать что-то сумасшедшее для нынешнего сезона и найти реального спонсора, – приводит издание слова спортивного директора "Обервюрцбаха" Торстена Нельца.