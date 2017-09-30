Клуб из Германии начал сотрудничество с актрисой фильмов для взрослых

Клуб "Обервюрцбах" будет сотрудничать с порнозвездой Леной Нитро. Как сообщает Bild, на футболках клуба появился бред в виде имени актрисы фильмов для взрослых. Отметим, что команда выступает в шестом дивизионе чемпионата Германии.
– Мы хотели сделать что-то сумасшедшее для нынешнего сезона и найти реального спонсора, – приводит издание слова спортивного директора "Обервюрцбаха" Торстена Нельца.
#Porno-Star @LenaNitro1 wird– BILD Sport (@BILD_Sport) 30 сентября 2017 г.
Trikot-Sponsor in der #Kreisliga! https://t.co/sojWwBz8Nc pic.twitter.com/Nr3070hQMS