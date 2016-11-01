Клозе завершил карьеру игрока и стал тренером

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе принял решение завершить карьеру игрока. Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB), 38-летний немец присоединится к тренерскому штабу Йохаима Лева, где будет набираться опыта.

За свою карьеру Мирослав Клозе поиграл в таких известных клубах, как "Кайзерслаутерн", "Вердер", "Бавария" и "Лацио". Также он является лучшим бомбардиром сборной Германии (71 гол), с которой выиграл 4 медали на чемпионатах мира (единственный футболист в истории).