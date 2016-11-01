15:12 | ФУТБОЛ — Германия

Клозе завершил карьеру и стал тренером сборной Германии

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Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе принял решение завершить карьеру игрока. Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB), 38-летний немец присоединится к тренерскому штабу Йохаима Лева, где будет набираться опыта.

За свою карьеру Мирослав Клозе поиграл в таких известных клубах, как "Кайзерслаутерн""Вердер", "Бавария" и "Лацио". Также он является лучшим бомбардиром сборной Германии (71 гол), с которой выиграл 4 медали на чемпионатах мира (единственный футболист в истории).

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