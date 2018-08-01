Клаудио Писсаро в четвертый раз презентован в качестве игрока "Вердера"

39-летний перуанец Клаудио Писсаро вновь был презентован в качестве игрока "Вердера". Новое соглашение Писсаро с "Вердером" рассчитано на один год. По истечении контракта нападающий планирует завершить карьеру.

Перуанец играл за "Вердер" в 1999-2001, 2008-2012 и 2015-2017 годах. Также Писсаро выступал за "Баварию" в 2001-2007 и 2012-2015 годах, в составе которой шесть раз становился чемпионом Германии, пятикратным обладателем кубка страны, по разу выигрывал Суперкубок Германии (2012), кубок немецкой лиги (2004), становился победителем Лиги чемпионов (2012/2013), брал Суперкубок УЕФА (2013) и побеждал на Клубном чемпионате мира (2013). Минувший сезон нападающий провел в составе "Кельна"​.