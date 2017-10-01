Клаудио Писарро: "Зачем "Баварии" что-то менять?"

Нападающий "Кельна" Клаудио Писарро, ранее выступавший в "Баварии", считает, что мюнхенский клуб не должен менять подход к своей трансферной политике из-за отдельных неудачных результатов. По его словам, в целом подход баварцев эффективен.

– Есть много клубов, которые вкладывают массу денег в игроков, – цитирует L’Equipe Писарро. – "Бавария" тоже это делает, но по-другому и другими суммами. При этом "Бавария" остается одним из лучших клубов в мире. Так зачем что-то менять? "Бавария" выигрывает почти все, не совершая безумных трансферов. Так зачем это менять?