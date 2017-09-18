Кисслинг зимой завершит карьеру?

Нападающий "Байера" Штефан Кисслинг рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры, сообщает Kicker. По информации источника, 33-летний форвард может уйти из футбола зимой.

Отмечается, что на решение нападающиего влияет недоверие со стороны главного тренера команды Хайко Херрлиха - в четырех матчах бундеслиги он два раза оказывался вне заявки на игры, а дважды выходил на поле на замену. В общей сложности он провел в чемпионате Германии-2017/18 19 минут, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Кисслинг выступает за "Байер" с 2006 года. За это время он провел за леверкузенцев во всех турнирах 438 матчей, забив 162 мяча. Контракт 33-летнего форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона.