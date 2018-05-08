Кисслинг завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Форвард "Байера" Штефан Кисслинг по окончании сезона завершит профессиональную карьеру, сообщает официальный сайт бундеслиги.

Решение футболиста связано с состоянием здоровья, в том числе беспокоящей его травмой бедра. 34-летний нападающий провел 12 сезонов в "Байере" и в 440 матчах забил 162 мяча. Ранее он также выступал за "Нюрнберг".

В заключительном матче нынешнего сезона "Байер" примет "Ганновер". Эта игра состоится 12 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.