Киммих продлит контракт с "Баварией" до 2023 года?

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих согласовал условия нового контракта с клубом, утверждает Kicker. Договор хавбека будет рассчитан до 2023 года. Предполагается, что официально о подписании контракта будет объявлено в начале 2018-го.

Напомним, что 22-летний немец выступает за мюнхенцев с 2015 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2020-го.

В текущем сезоне полузащитник, признанный лучшим игроком "Баварии" в 2017 году, провел в составе клуба 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал девять результативных передач.