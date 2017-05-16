Киммих летом сменит "Баварию" на "Ман Сити" или "Лейпциг"?

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих летом покинет клуб, утверждает Stuttgarter Zeitung. К 22-летнему игроку проявляют интерес "Манчестер Сити" и "Лейпциг", в котором он уже играл до 2015 года до перехода в мюнхенскую команду.

В руководстве "Баварии" считают, что Киммих может стать новым для команды новым Филиппом Ламом, который заканчивает карьеру по окончании текущего сезона. Однако сам Киммих недоволен тем, что главный тренер баварцев Карло Анчелотти не доверяет ему, редко выпуская с первых минут.

Контракт Киммиха с "Баварией" действует до 2020 года, в текущем сезоне он провел 26 матчей (только 9 – полностью), на его счету 5 голов и 1 результативная передача.