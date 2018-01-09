Кевин-Принс Боатенг заподозрил известный бренд в расизме

Полузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг высказал недовольство рекламой бренда H&M. Игрока возмутил снимок темнокожего мальчика в толстовке, на которой написана фраза "Самая крутая обезьяна в джунглях".

"H&M, вы серьезно? Они потеряли свой разум, нет расизму", – написал Боатенг в Твиттере.

Отметим, Боатенг является известным борцом с расизмом. В 2017 году он получил награду за вклад в решение этой проблемы, а ранее выступал с докладом в ООН.