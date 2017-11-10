Кевин-Принс Боатенг признался, что в его имени была допущена ошибка

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Кевин-Принс Боатенг рассказал, что в его свидетельстве о рождении была допущена ошибка. Он отметил, что его должны были назвать Келвин.

– Мне не нравится мое имя. Меня должны были назвать Келвин, это было бы лучшее имя – Келвин-Принс, – приводит sport-english слова Боатенга. – Была допущена ошибка в моем свидетельстве о рождении, но никто об этом не знает.

Если бы не ошибка, мне бы не пришлось играть в футбол, потому что одно имя уже было бы звездным.

30-летний Боатенг провел 11 матчей в чемпионате Германии в этом сезоне и забил один гол. Ранее он также играл за "Лас-Пальмас", "Милан", "Шальке" и "Тоттенхэм".