Кевин-Принс Боатенг: "Победа над "Баварией" - это просто невероятно"

Полузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг поделился впечатлениями после матча с "Баварией" (3:1) в финале Кубка Германии.

- Это просто невероятно. Большой комплимент этой команде, - цитирует футболиста официальный сайт "Баварии". - Мы играли от всего сердца. Мы бились и верили, что будем вознаграждены".

В составе мюнхенцев единственный мяч на счету Роберта Левандовски. В составе команды из Франкфурта дублем отметился Анте Ребич, еще один гол забил Мият Гачинович.

"Айнтрахт" завоевал Кубок Германии впервые за 30 лет. "Бавария", в свою очередь, проиграла в финале национального кубка впервые с сезона-2011/12.