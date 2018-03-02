07:35 | Футбол — Германия

Кевин Кураньи: "Смолов мог бы заиграть даже в "Баварии"

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Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "Известиям" отметил, что у форварда "Краснодара" Федора Смолова есть необходимые качества, чтобы заиграть в бундеслиге. По его словам, россиянин не потерялся бы даже в "Баварии".

– Вы говорили, что дортмундская "Боруссия" консультировалась с вами о способностях Федора Смолова. Зимой эта команда продала своего ударного нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, взяв на замену Миши Батшуайи. Как думаете, почему выбор пал не в пользу российского игрока? 

– Это сложный вопрос. У всех работников клуба, у всех тренеров была возможность выбрать только одного игрока. Выбор был из трех футболистов, все они — топовые. Возможно, наиболее легким вариантом было подписать договор именно с Батшуайи. 

– Может ли Федор Смолов заиграть в бундеслиге? 

– Безусловно, у него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для бундеслиги. 

– Для любой ее команды? 

– Абсолютно любой. 

– Даже "Баварии"? 

– И "Баварии" тоже. У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером. 

Дополнительная информация

https://iz.ru/714616/sevastian-terletckii-anna-khalitova/kevin-kurani-smolovu-i-kokorinu-ia-byl-kak-starshii-brat

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КОММЕНТАРИИ (3)
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letmebetomorrow

разве что в чемпионате германии по киберфутболу

13:12

Serenky25

Я бы тоже наверное смог. Мешает возраст, живот и отсутствие хорошего агента. (((:

09:36

Жора_Фридман

к Кураньи белочка пришла?

07:49

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