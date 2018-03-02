Кевин Кураньи: "Смолов мог бы заиграть даже в "Баварии"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "Известиям" отметил, что у форварда "Краснодара" Федора Смолова есть необходимые качества, чтобы заиграть в бундеслиге. По его словам, россиянин не потерялся бы даже в "Баварии".

– Вы говорили, что дортмундская "Боруссия" консультировалась с вами о способностях Федора Смолова. Зимой эта команда продала своего ударного нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, взяв на замену Миши Батшуайи. Как думаете, почему выбор пал не в пользу российского игрока?

– Это сложный вопрос. У всех работников клуба, у всех тренеров была возможность выбрать только одного игрока. Выбор был из трех футболистов, все они — топовые. Возможно, наиболее легким вариантом было подписать договор именно с Батшуайи.

– Может ли Федор Смолов заиграть в бундеслиге?

– Безусловно, у него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для бундеслиги.

– Для любой ее команды?

– Абсолютно любой.

– Даже "Баварии"?

– И "Баварии" тоже. У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером.