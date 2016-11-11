15:44 | ФУТБОЛ — Германия

Кевин Гросскройц: "В "Штутгарте" были бы рады видеть Швайнштайгера"

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Полузащитник "Штутгарта" Кевин Гросскройц был бы рад видеть в своей команде хавбека "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера. По его словам, если данный трансфер состоится, все стороны будут в выигрыше.

Напомним, 32-летний немец перестал получать игровую практику в "МЮ" после прихода Жозе Моуринью на пост главного тренера манкунианцев.

- Швайнштайгер находится в сложной ситуации, - приводит Bild слова Гросскройца. - Он хороший футболист, который во время зимнего трансферного окна мог бы перейти в "Штутгарт". Все были бы счастливы от этого перехода.

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