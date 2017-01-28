"Кельн" забил шесть мячей "Дармштадту"

"Кельн" на выезде разгромил "Дармштадт" в рамках 18-го тура чемпионата Германии – 6:1. "Кельн" набрал 29 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице бундеслиги. А активе "Дармштадта" – девять баллов и последнее место в таблице.

18-й тур

"Дармштадт" – "Кельн" – 1:6 (0:3)

Голы: Айтач Сулу, 32 – в свои ворота (0:1). Осако, 36 (0:2). Модест, 42 (0:3). Сэм, 66 – с пенальти (1:3). Осако, 72 (1:4). Йоич, 85 (1:5). Руднев, 89 (1:6).

"Дармштадт": Эссер, Холланд, Милошевич (Чолак, 68), Айтач Сулу, Розенталь (Федецкий, 46), Сэм, Нимайер, Хеллер, Сиригу, Гондорф, Бойд (Вранчич, 74).

"Кельн": Кесслер, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш (Маро, 56), Клеменс, Хегер, Биттенкурт (Йоич, 74), Модест (Руднев, 50), Осако.

Предупреждения: Модест, 29. Милошевич, 31. Клеменс, 41. Бойд, 55. Руднев, 65. Хегер, 66.

Судья: Кампка (Германия).

28 января. Дармштадт. Стадион Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor.