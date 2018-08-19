"Кельн" забил 9 голов "Динамо" из четвертой немецкой лиги

Состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Германии. Представитель второй бундеслиги "Кельн" разгромил "БФК Динамо" из четвертого по силе дивизиона со счетом 9:1.

Кубок Германии

1/32 финала

"Лок Штендаль" - "Арминия" - 0:5 (0:1)

Голы: Овусу, 11 (0:1). Овусу, 61 (0:2). Шипплок, 63 (0:3). Шюц, 66 (0:4). Шипплок, 69 - с пенальти (0:5).

"Штайнбах" - "Аугсбург" - 1:2 (0:1)

Голы: Рихтер, 14 (0:1). Эрциг, 56 (1:1). Хан, 65 (1:2).

"Рот-Вайсс" К - "Фортуна" Д - 0:5 (0:4)

Голы: Лукебакио, 9 (0:1). Лукебакио, 12 (0:2). Дукш, 31 (0:3). Штегер, 44 (0:4). Раман, 62 (0:5).

"Вайхе Фленсбург" - "Бохум" - 1:0 (1:0)

Гол: Шульц, 34.

"Хеми Лейпциг" - "Регенсбург" - 2:1 (0:1)

Голы: Дерстрофф, 20 (0:1). Вендт, 69 (1:1). Друшки, 90 (2:1).

"БФК Динамо" - "Кельн" - 1:9 (1:4)

Голы: Твардзик, 19 (1:0). Теродде, 21 (1:1). Теродде, 34 (1:2). Теродде, 41 (1:3). Дрекслер, 44 (1:4). Риссе, 58 (1:5). Козьелло, 61 (1:6). Дрекслер, 66 (1:7). Теродде, 76 (1:8). Шауб, 86 (1:9).

"Едделох" - "Хайденхайм" - 2:5 (0:3)

Голы: Грайсбек, 22 (0:1). Пуш, 32 (0:2). Пуш, 39 (0:3). Глатцель, 57 (0:4). Линдеманн, 76 - с пенальти (1:4). Тоннис, 78 (2:4). Ланкфорд, 90 (2:5).

"Карлсруэ" - "Ганновер-96" - 0:6 (0:3)

Голы: Виммер, 17 (0:1). Бебу, 31 (0:2). Фюллкруг, 41 - с пенальти (0:3). Асано, 51 (0:4). Вейдандт, 85 (0:5). Вейдандт, 90 (0:6).

"Виктория" К - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:0)

Голы: Голлей, 39 (1:0). Поульсен, 61 (1:1). Форсберг, 69 (1:2). Огюстен, 90 (1:3).

Удаление: Сараччи (Р), 77.