"Кельн" вырвал победу у менхенгладбахской "Боруссии"

"Кельн" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Германии обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" – 2:1. Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил Марсель Риссе. В других встречах "Ингольштадт" обыграл "Дармштадт" (1:0), а "Аугсбург" и "Герта" голов не забили.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

"Аугсбург" - "Герта" - 0:0

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Янкер, Хинтереггер (Качар, 74), Стафилидис, Макс, Халил Алтынтоп (Моравек, 83), Байер, Шмид (Тайгль, 70), Чи Дон Вон, Кор.

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк, Шельбред, Штокер, Эссвайн (Харагути, 62), Ибишевич, Калу (Шибер, 63).

Предупреждения: Кор, 28. Байер, 71. Ибишевич, 84. Чи Дон Вон, 85.

Судья: Данкерт.

19 ноября. Аугсбург. WWK Arena.

"Боруссия" М - "Кельн" - 1:2 (1:0)

Голы: Штиндль, 32 (1:0). Модест, 59 (1:1). Риссе, 90+1 (1:2).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Кристенсен, Эльведи, Траоре (Джонсон, 75), Штробль, Дахуд (Янчке, 89), Раффаэл, Штиндль, Азар (Хан, 72).

"Кельн": Кесслер, Маврай, Серенсен, Хайнц, Хектор, Леманн (Руднев, 46), Рауш, Риссе (Ольковски, 90+3), Хегер, Модест, Осако (Озджан, 72).

Предупреждения: Серенсен, 33. Хайнц, 35. Леманн, 39. Руднев, 71. Штробль, 87. Хектор, 87.

Судья: Грефе.

19 ноября. Менхенгладбах. Stadion im Borussia-Park.

"Дармштадт" - "Ингольштадт" - 0:1 (0:0)

Гол: Хартманн, 68.

"Дармштадт": Эссер, Хен, Милошевич, Айтач Сулу, Гувара, Бен-Хатира (Сиригу, 63), Хеллер, Юнгвирт, Гондорф (Шипплок, 75), Кляйнхайслер (Вранчич, 46), Чолак.

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Зуттнер (Хинтерзеер, 45), Тиссеран, Юнг, Хадергьонай, Гросс, Коэн (Кристиансен, 90+2), Рожер, Хартманн (Киттель, 78), Леки.

Предупреждения: Бен-Хатира, 4. Зуттнер, 35. Вранчич, 62. Тиссеран, 66. Хадергьонай, 73.

Судья: Дингерт.

19 ноября. Дармштадт. Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor.