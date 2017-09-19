"Кельн" собирается добиться переигровки матча с "Боруссией"

"Кельн" хочет обжаловать результат матча 4-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (0:5). Как сообщает Kicker, клуб возмущен тем, что главный арбитр встречи Патрик Иттрих дал свисток о нарушении правил до того, как мяч пересек линию ворот, а затем после совещания с видеоассистентом засчитал взятие ворот Папастатопулосом Сократисом. "Кельн" намерен строить свой протест на том, что свисток был дан до взятия ворот, поэтому гол не должен был быть засчитан.

Этот случай похож на то, что случилось в 1997 году. Германский футбольный союз (DFB) принял решение провести переигровку состоявшегося 5 августа матча чемпионата Германии между "Мюнхеном 1860" и "Карлсруэ", который завершился со счетом 2:2, так как Шон Данди сравнял счет на 87-й минуте уже после того, как арбитр Михаэль Мальбранк просмотрел очевидный фол со стороны нападавших. DFB признал ошибку судьи настолько грубой, что принял решение отменить зафиксированный результат.