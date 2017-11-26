"Кельн" с Раушем проиграл дома "Герте" и не может победить уже 13 игр подряд

"Герта" победила "Кельн" в выездном матче 13-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе хозяев полный поединок провел защитник сборной России Константин Рауш. Кроме того, 90 минут отыграл 16-летний Янн Биссек. Дебютировав за 3 дня до 17-летия, он стал самым молодым немецким игроком в истории бундеслиги. Вместе с ним в команде играл 39-летний Клаудио Писарро, сыгравший первый матч в чемпионате Германии еще в 1999 году, за год до рождения Биссека.
"Кельн" не может победить уже в 13 играх со старта сезона, а также стал первым клубом, не сумевшим забить больше четырех голов в первых 13 матчах чемпионата.
Чемпионат Германии
Бундеслига
13-й тур
"Кельн" - "Герта" - 0:2 (0:1)
Голы: Ибишевич, 17 (0:1). Ибишевич, 64 - с пенальти (0:2).
"Кельн": Хорн, Клюнтер, Мере, Биссек, Леманн (Нартею, 84), Рауш, Йоич (Хандверкер, 46), Озджан, Писарро, Осако (Уахим, 72), Гирасси.
"Герта": Ярстейн, Лангкамп (Торунарига, 46), Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Миттельштедт, Шельбред, Майер, Ибишевич (Лустенбергер, 84), Леки (Лазаро, 84), Зельке.
Предупреждения: Мере, 79. Гирасси, 90.
Судья: Штайнхаус.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/
shpasic
в том-то и дело, что у нас лучший на поле - 27-летний игрок клуба-аутсайдера (пусть и Бундеслиги), на которого предыдущие тренеры сборной внимания не обращали.
23:29
Thomas_Boy_
Я видел игру Рауша в матчах за сборную России. На поле он был одним из лучших, если вообще не лучшим. Играя с листа, не зная толком партнеров. К чему все это нытье? Есть ли у нас свои? Есть. Лучше ли они Рауша? Не факт.
23:24
shpasic
был ещё такой герой - Иван Саенко.
23:18
shpasic
ну, как же, а Нойдштедтер - тоже там где-то на поле выходил, пока в сборную России не попал.
23:17
Thomas_Boy_
Да, других игроков, востребованных в Германии, у нас нет.
23:07
shpasic
ну, да, других-то у нас нет.
23:02
Thomas_Boy_
Воробьев из ростовского СКА тоже играл за сборную СССР, хотя СКА в тот момент выступал в первой лиге. Это я к тому, что сила одного отдельно взятого игрока не может быть оценена по месту, что занимает его команда.
22:50
Thomas_Boy_
Дидье Сикс стал чемпионом Европы, выступая за "Мюлуз", команду второго дивизиона.
22:48
shpasic
с Раушем ждать медалей ЧМ теперь?
22:46
Thomas_Boy_
Яровенко в 1988-ом вылетел из высшей лиги с "Кайратом", но выиграл золото ОИ в Сеуле.
22:45
Thomas_Boy_
Сулаквелидзе вместе с тбилисским "Динамо" в 1987-ом не блистал, но регулярно вызывался в сборную СССР.
22:44
shpasic
достойный игрок сборной России.
22:26