"Кельн" с Раушем проиграл дома "Герте" и не может победить уже 13 игр подряд

"Герта" победила "Кельн" в выездном матче 13-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе хозяев полный поединок провел защитник сборной России Константин Рауш. Кроме того, 90 минут отыграл 16-летний Янн Биссек. Дебютировав за 3 дня до 17-летия, он стал самым молодым немецким игроком в истории бундеслиги. Вместе с ним в команде играл 39-летний Клаудио Писарро, сыгравший первый матч в чемпионате Германии еще в 1999 году, за год до рождения Биссека.

"Кельн" не может победить уже в 13 играх со старта сезона, а также стал первым клубом, не сумевшим забить больше четырех голов в первых 13 матчах чемпионата.

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

"Кельн" - "Герта" - 0:2 (0:1)

Голы: Ибишевич, 17 (0:1). Ибишевич, 64 - с пенальти (0:2).

"Кельн": Хорн, Клюнтер, Мере, Биссек, Леманн (Нартею, 84), Рауш, Йоич (Хандверкер, 46), Озджан, Писарро, Осако (Уахим, 72), Гирасси.

"Герта": Ярстейн, Лангкамп (Торунарига, 46), Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Миттельштедт, Шельбред, Майер, Ибишевич (Лустенбергер, 84), Леки (Лазаро, 84), Зельке.

Предупреждения: Мере, 79. Гирасси, 90.

Судья: Штайнхаус.