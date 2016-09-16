23:21 16 сентября | ФУТБОЛ — Германия

"Кельн" разгромил "Фрайбург"

0
0
0

"Кельн" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Германии крупно обыграл "Фрайбург" – 3:0. Дублем в составе "козлов" отметился нападающий Энтони Модест.

Чемпионат Германии

Бундеслига

3-й тур

"Кельн" – "Фрайбург" – 3:0 (3:0)

Голы: Модест, 29 (1:0). Биттенкурт, 31 (2:0). Модест, 43 (3:0).

"Кельн": Хорн, Маврай, Серенсен, Хайнц, Хектор, Леманн, Риссе, Хегер, Биттенкурт (Цоллер, 50), Модест (Йоич, 80), Осако (Ольковски, 65).

"Фрайбург": Шволов, Гульде (Нидермайер, 77), Гюнтер, Штенцель, Чаглар Сеюнджю (Петерсен, 46), Франц, Хефлер, Грифо, Онур Булут (Хаберер, 65), Филипп, Нидерлехнер.

Предупреждения: Хефлер, 39. Риссе, 83.

Судья: Цвайер.

16 сентября. Кельн. Rhein-Energie-Stadion.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/249851/

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ