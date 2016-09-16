"Кельн" разгромил "Фрайбург"

"Кельн" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Германии крупно обыграл "Фрайбург" – 3:0. Дублем в составе "козлов" отметился нападающий Энтони Модест.
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3-й тур
"Кельн" – "Фрайбург" – 3:0 (3:0)
Голы: Модест, 29 (1:0). Биттенкурт, 31 (2:0). Модест, 43 (3:0).
"Кельн": Хорн, Маврай, Серенсен, Хайнц, Хектор, Леманн, Риссе, Хегер, Биттенкурт (Цоллер, 50), Модест (Йоич, 80), Осако (Ольковски, 65).
"Фрайбург": Шволов, Гульде (Нидермайер, 77), Гюнтер, Штенцель, Чаглар Сеюнджю (Петерсен, 46), Франц, Хефлер, Грифо, Онур Булут (Хаберер, 65), Филипп, Нидерлехнер.
Предупреждения: Хефлер, 39. Риссе, 83.
Судья: Цвайер.
16 сентября. Кельн. Rhein-Energie-Stadion.