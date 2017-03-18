"Кельн" прервал безвыигрышную серию, "Байер" проиграл "Хоффенхайму"

"Кельн" на своем поле обыграл "Герту" в матче 25-го тура чемпионата Германии. Таким образом, подопечные Петера Штегера прервали серию из 6 встреч без побед.

В другом сегодняшнем поединке "Хоффенхайм" с минимальным счетом одолел "Байер".

Чемпионат Германии

Бундеслига

25-й тур

"Кельн" - "Герта" - 4:2 (3:0)

Голы: Осако, 6 (1:0). Модест, 35 (2:0). Модест, 37 (3:0). Ибишевич, 50 - с пенальти (3:1). Модест, 63 (4:1). Брукс, 69 (4:2).

"Кельн": Хорн, Суботич, Маро, Ольковски, Хектор, Леманн, Клеменс, Йоич (Серенсен, 76), Модест, Осако, Цоллер (Хегер, 62).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк, Шельбред (Аллаги, 46), Дарида, Харагути (Миттельштедт, 73), Ибишевич, Калу (Вайзер, 30).

Предупреждения: Харагути, 32. Лангкамп, 41. Маро, 49. Леманн, 52. Аллаги, 76.

Судья: Фриц.

Кельн. Стадион "Рейн Энерги".

"Хоффенхайм" - "Байер" - 1:0 (0:0)

Гол: Вагнер, 62 (1:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич, Зюле, Толян (Швеглер, 46), Хюбнер, Руди, Цубер, Демирбай (Полански, 85), Вагнер, Крамарич, Солои (Амири, 58).

"Байер": Лено, Хильберт, Емер Топрак, Драгович, Хенрикс, Баумгартлингер (Кисслинг, 82), Кампль, Беллараби, Брандт (Эрнандес, 71), Мехмеди, Фолланд (Бэйли, 71).

Предупреждения: Фолланд, 23. Солои, 26.

Судья: Грефе.

Зинсхайм. Стадион "Вирсоль Рейн-Неккар-Арена".