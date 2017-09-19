"Кельн" отказался от попытки добиться переигровки матча с "Боруссией"

"Кельн" отказался от намерения оспорить результат матча чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (0:5), сообщает официальный сайт клуба. По словам пресс-службы, вероятность добиться этого крайне мала, но клуб все же настаивает, чтобы Немецкий футбольный союз изучил работу судей.

"Кельн" не устроил эпизод со вторым пропущенным мячом. По их версии, арбитр Патрик Иттрих свистнул фол на вратаре, и мяч влетел в ворота уже после остановки игры. Сперва Иттрих не засчитал мяч, однако после видеоповтора изменил свое решение.