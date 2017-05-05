"Кельн" обыграл "Вердер", команды забили семь мячей на двоих

"Кельн" одержал непростую победу над "Вердером" (4:3) в матче 32-го тура чемпионата Германии. Отметим, что в составе победителей дубль оформил форвард Антони Модест, который записал на свой счет уже 25 голов в текущем чемпионате.

Благодаря этой победе "Кельн" сравнялся по очкам с "Вердером" и обогнал его в турнирной таблице, заняв шестое место.

Чемпионат Германии

Бундеслига

32-й тур

"Кельн" – "Вердер" – 4:3 (3:2)

Голы: Модест, 13 (1:0). Биттенкурт, 28 (2:0). Бартельс, 34 (2:1). Гебреселассие, 40 (2:2). Цоллер, 44 (3:2). Модест, 47 (4:2). Гнабри, 62 (4:3).

"Кельн": Хорн, Суботич, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Биттенкурт (Рауш, 75), Йоич (Хегер, 70), Модест, Цоллер (Руднев, 82).

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гебреселассие, Велькович (Писарро, 81), Юнузович, Бартельс, Делэйни (Гнабри, 54), Гриллич, Бауэр (Кайнц, 65), Крузе.

Предупреждения: Делэйни, 21. Мойсандер, 61.

Судья: Штарк.

5 мая. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.