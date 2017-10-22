"Кельн" и "Вердер" голов не забили и остались в аутсайдерах

"Кельн" и "Вердер" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Германии - 0:0. Команды продолжаю занимать два последних места в турнирной таблице бундеслиги.

Чемпионат Германии

Бундеслига

9-й тур

"Кельн" - "Вердер" - 0:0

"Кельн": Т.Хорн, Маро, Хайнц, Ольковски, Рауш, Биттенкурт, Йоич (Серенсен, 86), Озджан, Осако (Клюнтер, 79), Цоллер (Хандверкер, 66), Гирасси.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Сане, Гебреселассие, Аугустинссон, Юнузович, Делэйни, Кайнц (Крузе, 82), М.Эггештайн, Бартельс (Хайрович, 46), Бельфодиль (Й.Эггештайн, 60).

Предупреждения: Озджан, 17. Бельфодиль, 25. Цоллер, 51. Кайнц, 52. Хайрович, 58. Йоич, 60.

Судья: Кампка.

22 октября. Кельн. Стадион "Rhein-Energie-Stadion".