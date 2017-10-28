"Кельн" без Рауша проиграл "Байеру" и продлил серию без побед до десяти матчей

В матче 10-го тура чемпионата Германии "Байер" переиграл дома "Кельн" со счетом 2:1. В составе "аспириновых" по разу отличились Леон Бэйли и Свен Бендер, у "козлов" забил Серу Гирасси. Защитник кельнцев и сборной России Константин Рауш остался на скамейке запасных.

Отметим, что "Кельн" не может одержать победу в десятом матче подряд в бундеслиге.

Чемпионат Германии

Бундеслига

10-й тур

"Байер" (Леверкузен) - "Кельн" 2:1 (0:1)

Голы: Гирасси, 23 (0:1). Бэйли, 54 (1:1). Бендер, 74 (2:1).

"Байер": Лено, Бендер, Та, Венделл, Рецос (Хенрикс, 46), Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаферц (Аларио, 46), Фолланд, Бэйли (Кор, 90).

"Кельн": Т.Хорн, Маро (Клюнтер, 46), Серенсен, Хайнц, Я.Хорн, Леманн (Йоич, 77), Биттенкурт, Озджан, Осако (Хандверкер, 64), Цоллер, Гирасси.

Предупреждения: Цоллер, 38. Баумгартлингер, 45. Венделл, 59. Биттенкурт, 77. Аларио, 90+1.

Судья: Грефе (Германия).

28 октября. Леверкузен. Стадион BayArena.

Турнирная таблица - здесь