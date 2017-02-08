Карло Анчелотти: "В последние десять минут матча у "Баварии" были проблемы"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после четвертьфинала Кубка Германии против "Вольфсбурга" (1:0) отметил, что его команда полностью контролировала ход встречи на протяжении 80 минут. Итальянец выразил сожаление, что мюнхенцы не смогли удвоить преимущество в счете.

- Я доволен игрой команды в первые 80 минут, когда мы все контролировали, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Анчелотти. - Нам только не удалось забить второй мяч. В последние десять минут у нас были проблемы, "Вольфсбург" в это время сильно прибавил. Очень важно, что мы вышли в четвертьфинал.