Карло Анчелотти: "В первом тайме "Айнтрахт" играл лучше "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над "Айнтрахт" (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команде нужно продолжать действовать сфкусировано. Также итальянец отметил, что в первом тайме соперник был сильнее.

– Хороший день для нас, к тому же, конкуренты потеряли очки, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Но первый тайм оказался очень сложным. "Айнтрахт" играл лучше, чем мы. Честно говоря, соперник не заслужил уйти на перерыв при счете 0:2. После перерыва мы были лучше, хорошо контролировали игру. Теперь у нас хороший очковый задел, но нужно действовать сфокусировано. Впереди еще много матчей.