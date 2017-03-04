21:03 | ФУТБОЛ — Германия

Карло Анчелотти: "В начале матча с "Кельном" у "Баварии" были проблемы"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над "Кельном" (3:0) в гостевом матче 23-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что начало встречи складывалось непросто. При этом, по словам итальянского специалиста, его подопечные качественно действовали после перерыва.

– Мы рады, потому что результат этого матча был важен, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Анчелотти. – В начале встречи у нас были проблемы, потому что соперник был очень здорово организован. После того, как мы повели в счете 1:0, стало возникать много свободных зон, во втором тайме мы действовали качественно.

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Материалы REN-TV

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