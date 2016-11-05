01:16 | ФУТБОЛ — Германия

Карло Анчелотти: "В матче с "Хоффенхаймом" будет непросто"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча 10-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом" выразил уверенность в том, что его команду ждет непростой поединок. Предстоящий соперник отстает от мюнхенцев в турнирной таблице на 4 очка и еще потерпел ни одного поражения в этом сезоне.

– До недавнего времени они играли очень хорошо, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Это важный матч, это топ-матч. Мы должны показать лучшее, на что способны. Против "Хоффенхайма" будет непросто. Они хорошо играли, у них хорошая организация, они играют в скоростной футбол.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/vorberichte/2016/11/vorbericht-fcb---hoffenheim

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