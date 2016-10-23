Карло Анчелотти: "В матче с "Боруссией" "Бавария" провела лучший первый тайм в сезоне"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над менхенгладбахской "Боруссией" (2:0) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команда внесла изменения в игру по сравнению со встречей 7-го тура против "Айнтрахта" (2:2). По словам итальянского специалиста, особенно хорошо его подопечные играли в первом тайме.

– Мои футболисты – умные ребята, – приводит официальный сайт турнира слова Анчелотти. – Они поменяли свой настрой по сравнению с игрой против "Айнтрахта", взяли дело в свои руки и хорошо работали в обороне. Особенно в первом тайме мы очень хорошо себя проявили. Возможно, это был лучший первый тайм сезона. Во втором тайме силы нас немного начали покидать.