Карло Анчелотти: "В больших клубах два-три года для тренера - уже большой срок"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в интервью TZ выразил мнение, что сложно оставаться на посту главного тренера топ-клуба долгое время. По словам итальянца, два-три года – уже достаточно большой срок.

– Ваш контракт с "Баварией" действует до 2019 года. Уже сейчас можете сказать, что хотели бы его продлить?

– В больших клубах трудно оставаться тренером на длительный период. Уровень ожиданий очень высок, результаты должны быть удовлетворительными, все это усложняет задачу. Конечно, есть такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", где Алекс Фергюсон работал 24 года. Похожая ситуация у Арсена Венгера в "Арсенале". Но эти клубы принадлежат американским компаниям, которые помимо футбольной составляющей очень много думают о финансовых сторонах вопроса. А в целом в больших клубах два-три года – уже большой срок для тренера.