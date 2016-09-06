07:44 | ФУТБОЛ — Германия

Карло Анчелотти: "В "Баварии" от меня не требуют победить во всех турнирах"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти сравнил отношение руководства мюнхенского клуба с "Реалом", в котором работал с 2013 по 2015 год. По слова Анчелотти, в "Баварии" от него не требуют побед в абсолютно всех турнирах.

– В "Реале" стабильность означает успех, – приводит Die Welt слова Анчелотти. – Там всегда нужно побеждать. А в "Баварии" от меня не требуют победить абсолютно во всех турнирах. Моя задача состоит в том, чтобы сделать "Баварию" конкурентоспособной, чтобы команда была в числе ведущих команд Европы.

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