Карло Анчелотти: "В "Баварии" от меня не требуют победить во всех турнирах"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти сравнил отношение руководства мюнхенского клуба с "Реалом", в котором работал с 2013 по 2015 год. По слова Анчелотти, в "Баварии" от него не требуют побед в абсолютно всех турнирах.

– В "Реале" стабильность означает успех, – приводит Die Welt слова Анчелотти. – Там всегда нужно побеждать. А в "Баварии" от меня не требуют победить абсолютно во всех турнирах. Моя задача состоит в том, чтобы сделать "Баварию" конкурентоспособной, чтобы команда была в числе ведущих команд Европы.