Карло Анчелотти: "Тактика "Баварии" не принесла успеха. Такое бывает"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 3-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (0:2) отметил, что команда не была полностью сфокусирована в некоторых моментах. Мюнхенцы потерпели первое поражение в бундеслиге.

- Это был сложный матч. Мы много старались и имели несколько моментов, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Анчелотти. - Но в некоторых ситуациях мы были не на сто процентов сфокусированы. У нас было мало свободного пространства в атаке, переводами с фланга на фланг пытались его создать. Сегодня эта тактика не принесла успеха. Такое бывает в футболе.