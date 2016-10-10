Карло Анчелотти: "Следовать по стопам Гвардьолы в "Баварии" было легко"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти признался, что с приходом в мюнхенский клуб он не собирался совершать революцию. Футболисты команды были в отличном состоянии, поэтому итальянский специалист сделал лишь небольшие изменения.

- Следовать по стопам Гвардьолы было легко, потому что "Бавария" обладает большим количеством футбольных знаний и фантастическими качествами, - цитирует Goal Анчелотти. - Когда я пришел в команду, то игроки были в очень хорошей форме, хорошем состоянии и с большим багажом знаний. Фундамент был заложен очень хороший, поэтому я не стал многое менять. У каждого тренера есть свое собственное представление о футболе, так что я пытался реализовать свою идею, не совершая революцию.