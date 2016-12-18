Карло Анчелотти: "Самое главное - "Бавария" победила и осталась первой"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над "Дармштадтом" (1:0) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что игра вышла непростой. По словам итальянца, его команда может действовать лучше.

– Была тяжелая игра, "Дармштадт" хорошо оборонялся, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Анчелотти. – В первой половине встречи мы действовали недостаточно быстро, после перерыва было получше. В конечном итоге самое главное – мы победили и вернулись на первое место. Этим я доволен. Но мы можем играть лучше и быстрее. В среду в матче против "Лейпцига" мы приложим максимум усилий, чтобы постараться победить.