Карло Анчелотти: "Роналду был прав, сравнивая меня с большим медведем"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти подчеркнул, что спокойствие является неотъемлемой чертой его характера. Итальянский специалист также согласился со словами Криштиану Роналду, который сравнил его с большим медведем.

– Таков мой характер, – приводит goal.com слова Анчелотти. – Криштиану был прав, сравнив меня с большим медведем, когда я был главным тренером "Реала". Обычно я тихий и спокойный, перенял эту черту от своего отца и считаю ей своей самой сильной стороной. Я очень редко сержусь на окружающих.

Не знаю, насколько это качество подходит футбольному тренеру, однако оно очень помогает мне в доверительном общении, как с игроками, так и с руководителями клубов.