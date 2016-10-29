Карло Анчелотти: "РБ Лейпциг" - главный конкурент "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что "РБ Лейпциг" является командой с отличной игровой дисциплиной и интенсивностью. По словам 57-летнего специалиста, именно "Лейпциг" на данный момент является главным конкурентом "Баварии".

– "РБ Лейпциг" показывает отличную игровую дисциплину и интенсивность, – приводит Bild слова Анчелотти. – Они достойны того места в турнирной таблице, которое занимают. В данный момент "РБ Лейпциг" является главным конкурентом "Баварии".

После 8-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 18 очков. Отставание команды от лидера бундеслиги – "Баварии" – составляет 2 очка.