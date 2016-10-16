Карло Анчелотти: "Ничья с "Айнтрахтом" – справедливый результат"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 7-го тура чемпионата Германии против "Айнтрахта" (2:2) подчеркнул, что считает справедливым ничейный результат. Отметим, что гости вели в счете 2:1, однако упустили победу, действуя в большинстве.

– Мы были неправильно настроены на матч, поэтому и играли недостаточно хорошо, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Надеюсь, что такое больше не повторится. Во втором тайме мы были лучше. В итоге счет 2:2, который я считаю справедливым.